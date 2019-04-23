Москва, 23 апреля, 2019, 06:36 — ИА Регнум. Ленин очень сильно любил Россию, и, по сути, спас ее от небытия, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Михаил Соколов. Ленин в Смольном

"То, что ему приписывают как непатриотризм — это Троцкий. Для Троцкого действительно Россия была инструментом мировой революции. Для Сталина важна только Россия, социализм в отдельной стране, а Ленин — это где-то посередине», — заявил Кургинян.

По его словам, Ленин в один момент показал всему буржуазному миру, что он готов бросить факел мировой революции в Европу, если этот мир не признает существование советской России

«Ленин спас Россию, любил ее по-своему, достаточно сильно отождествляя ее с определенными традициями русской культуры — Некрасовым», — отметил Кургинян.

Напомним, что 22 апреля 2019 года отмечается 149-я годовщина со дня рождения великого исторического деятеля, вождя мирового пролетариата и коммуниста Владимира Ильича Ленина. Именно с его именем связана новейшая мировая история.