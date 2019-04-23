Нижний Новгород, 23 апреля, 2019, 06:14 — ИА Регнум. В Нижегородской области между заработной платой врачей и работников медучреждений с высшим образованием в организациях муниципальной и федеральной подведомственности разрыв в 2018 году был почти в 2,4 раза. Первые получали в среднем 27 012,8 рубля, а вторые — 64 849,4 рубля. Нижегородстат обнародовал данные по зарплатам медработников региона в 2018 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По итогам января-декабря 2018 года врачи и работники медорганизаций с высшим образованием в среднем по региону зарабатывали 59 577,7 рубля, но уровень зарплат разительно отличался в зависимости от формы собственности организации. В федеральных, которых в регионе 24 из 379, зарплаты были 64 849,4 рубля, по 283 областным организациям средняя зарплата составила 58 654,8 рубля, в муниципальных, которых в регионе 72, — 27 012,8 рубля. В Нижнем Новгороде зарплаты колебались от 24 282,3 в муниципальных учреждениях до 66 454,7 рубля в федеральных и 62 288,5 рубля в региональных.

Схожий разрыв между зарплатами из-за подведомственности наблюдался и в среднем медицинском звене. Так, если средняя зарплата по области для работников этой сферы была 29 645,2 рубля, то разница между муниципальными учреждениями и федеральными составляла 10 тыс. рублей — 32 425 против 22 284 рубля. На федеральные организации в регионе приходилось 29 учреждений, на муниципальные — 135, а региональные — 346. В последних зарплата составляла 29 360 рублей. Для сравнения: по итогам 2018 года средние начисленные зарплаты в области в целом по экономике были на уровне 39,88 тыс. рублей. В Нижнем Новгороде в зависимости от формы собственности зарплаты среднего медперсонала выглядели следующим образом: 33 538,8 рубля в федеральных, 33 278,9 рубля у региональных и 21 048,6 рубля в муниципальных.

Младший медперсонал за прошлый год в среднем по области в 251 организации разной формы собственности зарабатывал 29 650,2 рубля. 226 учреждений, где есть работники данной категории, относятся к региональной собственности, и зарплаты здесь составляли 29 383,5 рубля. Ещё пять организаций — муниципальные при среднем уровне зарплаты в них 20 888,9 рубля, в федеральных, которых 20, зарплаты были 31 657,1 рубля. В Нижнем Новгороде в целом по сегменту показатель составил 32 887,6 рубля.