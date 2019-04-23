Якутск, 23 апреля, 2019, 06:14 — ИА Регнум. Депутаты бюджетного комитета Госсобрания Якутии отклонили законопроект, которым предлагалось выделить из бюджета республики 57 млн рублей на финансирование целевого обучения в вузах жителей сёл. Республика не нуждается в людях с высшим образованием, ей нужнее высококвалифицированные рабочие, аргументировал позицию комитета Госсобрания Якутии по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике его руководитель Юрий Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пустая аудитория

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«Можно понять вузы, которые хотят выполнить планы по набору студентов. Но сегодня правительство республики говорит: нам не надо столько специалистов с высшим образованием. Мы придерживаемся той точки зрения, что региону высококвалифицированные рабочие сейчас нужнее», — цитирует EastRussia председателя комитета Госсобрания Якутии по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике Юрия Николаева.

На обучение 400 студентов, которые, получив образование, вернулись бы работать в своё село, предлагалось выделить 57 млн рублей, но на этом депутаты предпочли сэкономить. Целевой набор в высшие учебные заведения республики не финансируется уже второй год, и это лишает молодых людей из села возможности получить высшее образование, считает исполняющая обязанности ректора Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Евгения Михайлова.

«Все родители хотят, чтобы их ребёнок поступил на бюджет. Но ребята из сельских малокомплектных школ чаще всего проигрывают в этой «конкурентной борьбе». В некоторых школах просто нет учителей-предметников по некоторым дисциплинам — их там и не преподают. В 2018 году даже на целевые места не все смогли поступить. Федерация дала нам квоту на целевой набор в 398 мест, а зачислены были только 349 человек: остальные не набрали минимально необходимое количество баллов на ЕГЭ. Ребят жалко: они не виноваты, что у них в школе не было учителей», — считает Евгения Михайлова, подчёркивая, что для семей из отдалённых сёл, которых в республике много, цена на учебу в вузе неподъёмна.

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И.о. ректора вуза уверена, что на эти цели в бюджете могли бы найти деньги. Эти средства помогли бы снизить отток молодых людей из сёл республики в частности и из региона в целом.

А пока, по словам Евгении Михайловой, выпускники школ, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, уезжают учиться за пределы республики: ежегодно в другие регионы едут от 30 до 40% выпускников, то есть от трети до почти половины. Молодые люди в большинстве случаев остаются жить там, где получали высшее образование.

Есть и ещё один аспект, на который обращает внимание Евгения Михайлова:

«Небольшие отраслевые вузы, при этом чрезвычайно востребованные у молодёжи, как Арктический институт культуры и искусств, Якутская сельскохозяйственная академия, Чурапчинский институт физкультуры и спорта, поддерживать необходимо. Нужно сохранять и развивать в республике собственную систему высшего образования. Не так давно Якутия наряду с Москвой и Санкт-Петербургом была признана драйвером высшего образования именно благодаря деятельности вузов на её территории. Неужели опять не ценим то, что имеем?».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта депутаты Госсобрания Якутии одобрили предложенные правительством республики поправки к бюджету региона, в результате принятия которых его дефицит вырос с 1,15 до 10 млрд рублей.

«Конечно, при гигантских объёмах бюджета — за 200 млрд рублей — цифры не кажутся такими уж большими, но ведь были в шаге от бездефицитного бюджета. А где бездефицитный бюджет, там и сокращение госдолга. Где сокращение госдолга, там экономия на его обслуживании. Где экономия, там лишние деньги на социальные объекты и программы…» — прокомментировал резкий рост дефицита бюджета республики политолог и журналист Виталий Обедин.