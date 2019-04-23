Индия и США предупреждали Шри-Ланку, РФ предостерегла США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Спецслужбы Индии и США предупреждали о возможных терактах в Шри-Ланке;
- В России предостерегли США от военной интервенции в Венесуэлу;
- Болтон вновь требует, чтобы Иран изменил своё поведение;
- Большинство жителей Германии за вывод американского ядерного оружия;
- Банк России снизил курсы евро и доллара.
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