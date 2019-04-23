Богота, 23 апреля, 2019, 05:47 — ИА Регнум. Число погибших в результате схода оползня в колумбийской провинции Каука достигло 28, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям Колумбии.

Orange County Archives Оползень

«За прошедшие два дня мы смогли вытащить 28 тел погибших. Спасательная операция возобновится утром», — говорится в сообщении агентства.

Также сообщается, что по меньше мере пять человек получили травмы и были госпитализированы, также в результате схода оползня было разрушено восемь домов.

Как сообщало ИА REGNUM, сход оползня в результате длительных сильных дождей произошел в Колумбии утром 21 апреля. Ранее сообщалось, что общее число погибших в результате стихийных бедствий, вызванных дождями, составляет 33 человека.