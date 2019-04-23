Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 23 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1405.