Якутск, 23 апреля, 2019, 04:20 — ИА Регнум. ГУП ЖКХ Якутии, назначенное региональным оператором для северной арктической зоны республики, приступило к вывозу мусора только в середине апреля. До этого компания не была готова выполнять возложенные на неё обязанности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Читайте также: Якутии нужен ещё год на реформирование системы обращения с ТКО

Как пишет районная газета «Хотугу Кыым», для того, чтобы начать вывозить с северных территорий твёрдые коммунальные отходы, у ГУП ЖКХ не было техники, штатного расписания и установленного на эти услуги тарифа. Поэтому к исполнению своих новых функций компания приступила только 12 апреля — спустя 3,5 месяца после старта мусорной реформы. За это время санитарно-эпидемиологическая ситуация в центре района — посёлке Белая Гора — стала критической.

Мусороуборочной техники у ГУП ЖКХ нет, поэтому отходы вывозятся силами двух автомобилей «Урал» и одного погрузчика. Просить специализированные автомобили руководство компании намерено у министерства ЖКХ и энергетики республики.

«С мусороуборочной техникой процесс пошёл бы быстрее. По данному вопросу филиал ведёт переговоры с профильным министерством», — цитирует газета директора филиала компании в Абыйском районе Егора Кардашевского.

Читайте также: В Якутии ситуация с утилизацией мусора «местами просто катастрофическая»

Тарифы на вывоз мусора до сих пор не установлены, и по словам начальника Абыйского участка филиала «Коммунтеплосбыт» будут готовы только к 1 июля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, переход на новую систему вывоза мусора буксовал и в центральной зоне республики. Там мусорным оператором стала компания «ЯкутскЭкоСети», которая не смогла договориться с перевозчиками отходов. Руководство регоператора рассчитывало, что мусора будет меньше, а владельцы мусоровозов — что им будут платить вовремя. В итоге в столице республики чуть не случился мусорный коллапс — перевозчики отказывались вывозить ТКО.

Напомним, Якутия поделена на 5 мусорных зон, для каждой из которых назначен отдельный региональный мусорный оператор. Стать оператором для северной арктической зоны не вызвался никто, поэтому ответственность за неё взяло республиканское ГУП ЖКХ.

Читайте также: Мусорный вопрос в Якутии: «Новый закон не учитывает специфики Севера»