Грозный, 23 апреля, 2019, 04:08 — ИА Регнум. Член банды Басаева и Хаттаба, житель Ставропольского края Шамиль Казбулатов, признан виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих в 2000 году, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

За колючей проволокой

Согласно решению Шатойского районного суда Чечни, Казбулатов виновен в том, что в составе банды Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Это произошло 29 февраля 2000 г. в районе села Улус-Керт (Шатойский район, Чечня).

«Нападение они осуществили с трёх сторон, при этом Казбулатов, заняв позицию, из автомата Калашникова калибра 5,45 мм производил прицельные выстрелы в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 г., погибли 84 военнослужащих, а четверым причинены ранения различной степени тяжести», — сообщили в СКР.

Казбулатов будет отбывать 16-летний срок в исправительной колонии строго режима.