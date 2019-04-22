Москва, 23 апреля, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Дни Самарской области в Совете Федерации еще раз убедительно подтвердили огромный промышленный, научный, инновационный потенциал региона. Они прошли очень содержательно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Council.gov.ru В. Матвиенко и Д. Азаров обсудили ход реализации национальных проектов в Самарской области

Она подчеркнула, сегодняшние достижения губернии — результат работы правительства Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.

«В свой родной край вернулся не чужой для Самарской области человек, прошедший хорошую школу мэра, получивший федеральный опыт. Отсюда и подход уже иной — масштабный, стратегический», — отметила Матвиенко.

В частности, председатель верхней палаты парламента выделила решение о строительстве нового моста через Волгу, успешное проведение в Самаре Чемпионата мира по футболу. Также спикер отметила новые подходы к планированию экономического развития региона, хорошую социальную защиту населения, грамотную финансовую политику руководства Самарской области. Кроме того, она обратила внимание и на существенное снижение государственного долга и наращивание собственной налоговой и неналоговой базы.

Матвиенко добавила, что Дни региона в Совфеде прошли чрезвычайно продуктивно, а в итоговом постановлении, за которое единогласно проголосовали все сенаторы, нашли отражение почти все предложения региональной делегации.

ИА REGNUM напоминает, Дни Самарской области в Совете Федерации проходили с 18 по 22 апреля. В рамках Дней состоялись расширенные заседание ряда комитетов Совета Федерации с участием представителей федеральных министерств и ведомств, а также правительства региона. Был проведен «Час субъекта», в рамках которого губернатор Дмитрий Азаров представил экономический, научный, инвестиционный потенциал, рассказал о важнейших успехах и достижениях области.

Также глава региона принял участие в заседании общественного совета проекта «Историческая память». Он рассказал, что ведется серьезная научная и организационная работа, которая даст возможность Самаре получить статус исторического поселения. Это позволит сохранить и развивать исторический центр города и, в то же время, даст толчок для развития малого и среднего бизнеса, создания рабочих мест в туристической сфере.

О сохранении архитектурного наследия, реновации исторического центра и развитии строительной сферы Самары шла речь на расширенном заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправления и делам Севера.

В Совфеде была открыта выставка Самарской области. Были представлены такие предприятия как АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ОАО «АВТОВАЗ». Также выставка демонстрировала медицинские разработки региона, культурный опыт, а также информацию о развитии туризма.

В рамках Дней прошла встреча Валентины Матвиенко и Дмитрия Азарова, где обсуждался ход реализации национальных проектов в губернии, на мероприятия которых предусмотрено 15 млрд рублей.