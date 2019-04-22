Москва, 23 апреля, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Первая в мире операция по одновременной трансплантации печени и лёгких проведена в России, сообщил на пресс-конференции глава Научного медицинского исследовательского центра им. Шумакова Сергей Готье.

Газета «Больница» Сергей Готье

Операцию успешно провели хирурги центра. Оперировали девятилетнего ребенка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава национального Центра охраны материнства и детства Киргизии Камчыбек Узакбаев заявил, что врачи этой страны намерены поставить на поток операции по пересадке печени.