Ижевск, 23 апреля, 2019, 00:30 — ИА Регнум. Власти Удмуртии до конца первого полугодия текущего года реализуют 215 неиспользуемых объектов недвижимого имущества. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов, выступая на сессии Госсовета.

Kremlin.ru Александр Бречалов

«В 209 млн рублей оценивается доход от реализации в 2018 году и первом квартале 2019 года неиспользуемого имущества. По состоянию на 1 апреля уже реализовано 284 объекта», — уточнил Бречалов.

Глава региона привел в пример реализацию неиспользуемого с 2006 года здания на территории завода «Буммаш», содержание которого обходилось республиканскому бюджету в 3 млн рублей ежегодно. Причем заброшенных объектов на площадке завода несколько.

«В феврале 2019 года мы подписали соглашение о сотрудничестве с председателем правления ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым. Уже в августе Промсвязьбанк станет первым арендатором и откроет Сервисный центр. Благодаря этому Удмуртия получит: 400 новых рабочих мест, 18,7 млн рублей налоговых отчислений в год, 1,9 млн рублей чистой прибыли в год от арендных платежей», — уверен глава республики.

В качестве наиболее эффективного примера реализации Бречалов упомянул продажу имущества Ижевских электрических сетей.

«В результате, в городской бюджет поступили средства в размере 2,6 млрд рублей. Благодаря этому появилась возможность провести ремонт и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры», — подчеркнул руководитель республики.

Всего в Удмуртии выявлено 2,272 неиспользуемых объекта, из них 761 объект списан или вовлечен в хозяйственный оборот.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Удмуртии рассказал о реализации неиспользуемого имущества.

«В республике почти 1,9 тыс. объектов не использовались. За 2018 год мы продали имущества на 268 млн рублей, и сэкономили около 70 млн рублей на его обслуживании», — отмечал Бречалов.