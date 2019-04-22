Киев, 23 апреля, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

По сообщению компании, удалось достичь соглашения с правительством Украины о том, что цена на газ для населения будет снижена с 1 мая 2019 года. Цена будет снижена с 8,55 тыс. до 8,247 тыс. гривен за тысячу кубометров. Это 3,5%.

«Механизм предусматривает следующий подход к формированию цены: если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении кабинета министров Украины, цена для населения соответственно снизится», — пояснили в «Нафтогазе».

Напомним, что ранее «Нафтогаз» и правительство не исключали, что летом 2019 года придется повышать цену на газ для населения сразу на 15%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого победил шоумен Владимир Зеленский.