Ереван, 22 апреля, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Армянские депутаты предлагают пересмотреть вопрос о повышении пошлин на импорт автомобилей в рамках ЕАЭС.

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С 1 января 2020 года в Армении вступят в силу правила таможенного оформления автомобилей не из ЕАЭС. При вступлении в ЕАЭС в 2015 году Армения получила 5-летний льготный переходный период, во время которого таможенная ставка на автомобили определялась национальным законодательством. Таким образом, согласно законодательству ЕАЭС, таможенная пошлина на автомобили в Армении с 2020 года повысится с нынешних 10% до 30−50%.

Депутат от фракции «Процветающая Армения» Микаел Мелконян предложил министерству транспорта, связи и информационных технологий Армении поднять данный вопрос, поскольку это приведет к существенному росту цен на автомобили в республике.

«Обсудите в министерстве возможность обращения к премьеру, чтобы заняться этим вопросом в ЕАЭС. Я уже подготовил письмо, чтобы вопрос был обсужден в рамках ЕАЭС на высшем уровне, поскольку импорт автомобилей крайне важен для Армении», — цитирует Мелкумяна агентство АРКА.

В ответ замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Баграт Бадалян отметил, что министерство также видит риски повышения цен на автомобили в связи с введением новых пошлин.

«Мы ожидаем роста цен на автомобили, но считаем, что данную ситуацию можно обсудить, хотя пока никаких шагов не предпринято», — сказал Бадалян.

На данный момент льготные пошлины на импорт автомобилей из третьих стран на всей территории ЕАЭС действует только в Армении. Благодаря этому больше половины импортируемых в Армению автомобилей экспортируются в Казахстан и Россию.