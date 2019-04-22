Сана, 22 апреля, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Лидер йеменских хуситов Абдул Малик аль-Хуси заявил, что его войска готовы ответить на «эскалацию в Ходейде» обстрелом «стратегических целей» в Саудовской Аравии и ОАЭ, 22 апреля передает агентство Reuters.

Dan Житель Йемена

«Наши ракеты способны достичь Эр-Рияда… Дубая и Абу-Даби», — заявил лидер хуситов в эфире телеканала Masirah в Сане.

В настоящий момент в порту Ходейда в Йемене сохраняется хрупкое перемирие, однако и хуситы, и «правительственная коалиция» саудитов отказываются выводить из города войска.

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