Лос-Анджелес, США, 22 апреля, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Американский продюсер кино и телевидения Стив Голин скончался в Лос-Анджелесе на 65-м году жизни, сообщает 22 апреля The Hollywood Reporter.

Disney | ABC Television Group Стив Голин, Пэгон Фауст, Николь Роклин и Майкл Шугар

Причиной смерти продюсера стало онкологическое заболевание, с которым он боролся многие годы.

Стив Голин был продюсером таких фильмов, как «Вечное сияние чистого разума», «Игра», а также оскароносной киноленты «В центре внимания». Среди телевизионных работ продюсера — получивший «Золотой глобус» сериал «Мистер Робот», последний сезон сериала «Настоящий детектив».