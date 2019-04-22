Колумбус, США, 22 апреля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. 17 апреля, среда: «Лайтнинг» попрощались со своими шансами на трофей.

Lisa Gansky «Нью-Йорк Айлендерс»

«Коламбус» стал первой командой второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

17 апреля в рамках четвёртого матча первого раунда Кубка Стэнли «Коламбус Блю Джекетс» закрепил успех предыдущих трёх игр серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг», добив соперника разгромной победой в решающем матче.

«Коламбус» впервые в истории своей франшизы смог преодолеть первый раунд плей-офф Кубка Стэнли, всухую разгромив своих соперников в серии. Напомним, что «Тампа-Бэй Лайтнинг», огорчившая всё хоккейное сообщество своим выступлением, оказалась лучшей командой лиги по итогу регулярного чемпионата, в котором удостоилась чести заполучить «Президентский кубок» за 10 игр до завершения первенства. Подопечным Джона Купера было суждено достигнуть отметки в 62 выигранных матча, что повторило рекорд «Детройта» 1996 года по количеству побед за один сезон. Однако, удивительные результаты «молний» в регулярном чемпионате померкли на фоне их выступлений в плей-офф.

Игроки «Лайтнинг» слишком рано расслабились, что только сыграло на руку их соперникам. «Коламбус» не оставил шанса своим ослеплённым коллегам, разделавшись с ними за кратчайший срок. Тщательно подобранная тактика и уверенность в своих силах стали главными козырями «жакетов» в выигранной ими серии.

17 апреля, когда время подошло к четвёртому матчу серии, «Лайтнинг» лишились силы духа продолжать эту бессмысленную борьбу, уступая к тому моменту 3:0 в общем зачете противостояния. Таким образом, «Коламбус» воспользовался положением своего соперника, с легкостью одолев того в основное время матча на «Нэйшнвайд-Арена» в Коламбусе.

В первом периоде инициатива была на стороне хозяев, которые забросили две шайбы в ворота Андрея Василевского. Сперва новичок «жакетов» француз Александр Тексье, задрафтованный командой в 2017 году, отметился дебютным голом в текущем плей-офф Кубка Стэнли на второй минуте встречи. Чуть позже на четвёртой минуте Пьер-Люк Дюбуа удвоил преимущество «Джекетс» в счете, замкнув передачу Оливера Бьеркстранда — 2:0. Ближе к экватору 20-минутки на два пропущенных гола наконец ответили «молнии», благодаря успешным действиям Стэмкоса и Кучерова, которые помогли своей команде сократить отставание в счете — 2:1. Во втором периоде команды расписали ничью, которая сыграла на пользу «жакетам». Голы Джонса и Бьоркстранда помогли «Коламбусу» удержать лидирующие позиции в счете по окончанию второй трети матча — 4:3 в пользу хозяев. В заключительном периоде оборона «молний» оказалась бессильна перед атакующей мощью соперника, упустив несколько контратак «Коламбуса», сыгравших ключевую роль. «Блю Джекетс» забросили три безответные шайбы, благодаря усилиям Артемия Панарина, Александра Тексье и Мэтта Дюшейна. «Коламбус» одержал победу в четвёртом матче серии и стал её победителем, отправившись на короткий отпуск перед вторым раундом плей-офф Кубка Стэнли. В тоже время, благодаря поражению «Тампы» в первом раунде плей-офф, к сборной России на чемпионат мира смогут присоединиться некоторые россияне — нападающий Никита Кучеров, защитник Михаил Сергачев и вратарь Андрей Васильевский.

17 апреля, среда: «Нью-Йорк Айлендерс» справились с экс-чемпионами.

«Питтсбург» позорно закончил своё выступление в Кубке Стэнли.

«Нью-Йорк Айлендерс», возвратившийся в серию игр плей-офф Кубка Стэнли впервые с 2016 года, утёр нос экс-чемпионам «Питтсбург Пингвинз», разгромив их с сухим счетом в серии — 4:0.

В последнем матче серии 17 апреля «островитяне» в очередной раз подтвердили своё звание самой малопропускающей команды в чемпионате. Примечательно то, что ещё год назад «Айлендерс» были самым пропускающим коллективом во всей лиге, но приход голкипера Робина Ленера из «Баффало» изменил ситуацию в положительную сторону. Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге.

Свою последнюю в сезоне игру «Питтсбург» начал с успешного штурма ворот соперника. Растерянная оборона «островитян» упустила форварда Джейка Гюнцель, который отметился изумительно точным броском в дальний верхний угол соперника — 1:0. Но уже через полторы минуты счёт снова принял равновесие, благодаря Джордану Эберле, забросившему свою 4-ю шайбу в этом розыгрыше плей-офф. Канадский нападающий замкнул передачу Мэтью Барзэла точным броском в самую «девятку». Под занавес периода «островитяне» склонили чашу весов в свою пользу с помощью гола Брока Нельсона, ставшим победным в матче. С того момента оборонительная линия «Айлендерса» держала ворота на замке, благодаря надежной игре голкипера Робина Ленера. В концовке третьего периода Джош Бэйли установил окончательный счёт встречи, забросив гол в пустые ворота «пингвинов» — 3:1. «Нью-Йорк Айлендерс» выиграли серию первого раунда плей-офф Кубка Стэнли у «Питтсбурга», став вторым участником второго раунда кубка.