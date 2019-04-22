Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Бывший участковый ростовской полиции стал фигурантом уголовного дела по двум статьям — ч.1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан»). Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре 22 апреля, правоохранитель украл 10 млн рублей.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Следователи установили, что преступление было совершено в сентябре 2018 года. Бывший полицейский выехал для проверки сообщения, поступившего от местных жителей, об обнаружении бесхозного металлического сейфа. Но вместо того, чтобы передать находку владельцу, вскрыл ящик и похитил указанную сумму с документами, необходимыми для вступления в наследство.

Затем полицейский внёс в отчёт заведомо ложные сведения об обнаружении пустого сейфа, приложив к протоколу осмотра места происшествия фотоснимок с уже открытым сейфом.

«В настоящее время подозреваемый объявлен в международный розыск. Первомайским районным судом Ростова-на-Дону в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры», — уточнили в надзорном ведомстве.