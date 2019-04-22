Уфа, 22 апреля, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Минсельхоз Башкирии планирует ввести режим ЧС в 10 муниципальных районах республики из-за гибели озимых культур. Об этом заявил глава ведомства Ильшат Фазрахманов, сообщили ИА REGNUM в министерстве.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM

По его словам, под угрозой пересева находятся 17,2% посевов, площадь которых составит 74,4 тыс. га из 429 тыс. га. В частности, гибель озимых зафиксирована в Абзелиловском, Бакалинском, Благоварском, Благовещенском, Буздякском, Зианчурском, Иглинском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Салаватском, Уфимском и Шаранском районах. Причем на 47,9% посевных площадей или на площади около 207,4 тыс. га состояние озимых оценивается как удовлетворительное — уцелело более 50% культур.

Хорошее состояние посевов наблюдается в четырех районах республики — 34,9% посевных площадей или 150,4 тыс. га.

Министр уточнил, что посевы пострадали в результате мягких условий перезимовки, высокой температуры в начале апреля и серьезных ночных морозов в последние дни.

По предварительным оценкам ведомства, ущерб может составить около 6 млрд рублей, отмечает «Коммерсантъ-Уфа».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря минсельхоза Алмаза Галимова, в случае введения режима ЧС аграриям будет возмещать убытки федеральный бюджет. В случае, если площадь посева была полностью застрахована, объем возмещения составит 100%, если страховки не было — возместят 50%.

Ранее в министерстве прогнозировали, что площадь гибели озимых в этом году составит около 7% общей площади посевов, не исключался рост этого показателя до 15% в ряде районов Башкирии.