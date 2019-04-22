Казань, 22 апреля, 2019, 20:45 — ИА Регнум. По факту гибели многодетной семьи при пожаре в Казани возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По предварительным данным, шесть человек погибли при отравлении продуктами горения. Устанавливается причина пожара.

В настоящее время решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

В то же время в исполкоме Казани заявили, что окажут необходимую помощь в организации похорон родственникам погибших, сообщает «Татар-информ».

"Будут предоставлены катафалки, ритуальные принадлежности для погребения, проведены рытье могил и захоронения», — сказали в мэрии.

Отмечается, что родители с детьми будут похоронены на мусульманском кладбище на Мамадышском тракте. Бабушку похоронят в Рыбно-Слободском районе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сообщение о пожаре на улице Пестеля поступило в экстренные службы 21 апреля в 23:33 мск. Прибывшие пожарные застали полыхающим кирпичный одноэтажный дом, где жила семья из шести человек. Открытое горение ликвидировали в 00:25.

В жилище были обнаружены тела 34-летнего мужчины, 36-летней и 64-летней женщин, а также погибшие дети: мальчики 9 и 11 лет и девятимесячная девочка. В региональном управлении МЧС уточнили, что причина возгорания связана с электрической техникой.