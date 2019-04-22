Москва, 22 апреля, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Lumpytrout Яблоки

Как уточняется, 19 апреля при проведении контрольно-надзорных мероприятий на фитосанитарном контрольном посту «Долосцы» в Псковской области было установлено, что вместе с 5 тоннами картофеля урожая 2018 года, произведённого в Гродненской области, в автомобиле находились свежие яблоки в количестве 4 тонн.

«Яблоки в обезличенных чёрных коробках ввозились в Россию без фитосанитарных сертификатов, заваленные мешками с картофелем, на который имелся фитосанитарный сертификат, выданный главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре напомнили, что ввоз в Россию яблок с территории Белоруссии временно ограничен с 12 апреля в целях предотвращения незаконного реэкспорта продукции из третьих стран.

В ведомстве считают, что очередной выявленный факт контрабанды «в очередной раз свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны фитосанитарной службы Белоруссии за сертификацией продукции, производимой белорусскими предприятиями».

Сообщается, что 4 тонны незаконно ввезенных на территорию России яблок были уничтожены, нарушитель привлечён к административной ответственности.