Лондон, 22 апреля, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Британские пограничники остановили 36 нелегальных мигрантов в проливе Ла-Манш, 22 апреля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

По сообщению береговой охраны, в разных частях пролива были задержаны три лодки, на которых находились 10, 11 и 15 мигрантов с Ближнего Востока.

Пойманные мигранты были перевезены в центр в Дувре. Части задержанных беженцев потребовалось оказание медицинской помощи.

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