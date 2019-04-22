Каракас, 22 апреля, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро поздравил граждан России с днём рождения Владимира Ильича Ленина.

Исаак Бродский. В. И. Ленин и манифестация. 1919

Поздравление опубликовано 22 апреля на странице Николаса Мадуро в Twitter.

«Поздравляем россиян с 149-летней годовщиной дня рождения Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Мы воздаем должное этому великому революционному лидеру и его наследию в деле борьбы за права пролетариата и построения социализма. Ленин сегодня является живой историей», — написал Николас Мадуро.

Напомним, 22 апреля 2019 года исполнилось 149 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина (1870−1924) — революционера, мыслителя, теоретика и практика марксизма, лидера Великой Октябрьской социалистической революции, создателя СССР.