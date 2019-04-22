Москва, 22 апреля, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Туроператоры не фиксируют аннуляций туров на Шри-Ланку после терактов, как и просьб со стороны туристов о досрочном возвращении в Россию. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Аннуляций по майским и летним турам на Шри-Ланку пока не происходит. Большинство туристов покупали билеты по невозвратному тарифу, а стоимость билета составляет существенную долю от общей цены тура на Шри-Ланку. Просьб о досрочном возвращении с отдыха также не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока не претерпели изменений и экскурсионные программы, все российские туристы продолжают путешествовать по своим маршрутам. Вместе с тем туроператоры не исключают незначительных изменений в маршрутах в связи с проведением работ по устранению последствий терактов.

Отметим, что ранее сегодня МИД России призвал граждан воздержаться от посещения Шри-Ланки до нормализации ситуации.

«Тем, кто не может отказаться от поездки или уже находится в стране, советуем проявлять максимальную осторожность и не посещать места массового скопления людей», — отметили в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля, в католическое пасхальное воскресенье, на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях, где проходили пасхальные богослужения, и в отелях класса «люкс», в которых останавливаются иностранные туристы. Жертвами взрывов, по последним данным, стали 290 человек, ещё более 500 получили ранения.