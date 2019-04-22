Ашхабад, 22 апреля, 2019, 19:14 — ИА Регнум. За минувшую неделю на торгах товарно-сырьевой биржи Туркмении заключена 81 сделка на общую сумму около $80,1 млн (более 5,1 млрд рублей) с бизнесменами из России, Казахстана, Китая, Афганистана, Швейцарии, Турции, Великобритании, Канады и ОАЭ, пишет «Turkmenistan.ru».

David Stanley

Предприниматели приобрели произведенный туркменскими предприятиями сжиженный газ, полипропилен и полиэтилен, дизельное и авиационное топливо, базовое масло, дорожный битум, стекло, портландцемент, хлопчатобумажную и смесовую пряжу, хлопковое волокно, а также текстильные и джинсовые изделия.

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