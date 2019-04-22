Триполи, 22 апреля, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Более 32 тыс. человек покинули свои жилища из-за боевых действий, продолжающихся в районе Триполи, заявило 22 апреля руководство ливийского отделения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

«В Триполи продолжается конфликт, из-за которого более 32 тысячам жителей пришлось покинуть свои дома», — указано в сообщении ливийского отделения УВКБ ООН.

Кроме того, организация сообщила о проведённой акции по распределению предметов первой необходимости среди 135 семей в ливийском городе Эз-Завия.

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов» столицы Ливии. ЛНА противостоят вооруженные формирования, лояльные Правительству национального согласия, контролирующему Триполи.