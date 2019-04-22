Махачкала, 22 апреля, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в Дагестане в отношении члена собрания депутатов сельсовета Рутульский Рутульского района республики. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе СКР по региону.

verkeorg Уголовное дело

Установлено, что 5 марта 2019 года фигурант дела в городе Каспийске поссорился с сотрудником строительной компании. В ходе конфликта в офисе организации депутат с такой силой ударил потерпевшего по голове, что тот получил тяжкий вред здоровью.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в избиении учительницы подозревается депутат собрания представителей Ардонского района Северной Осетии Василий Гогичашвили. По данным следствия, народный избранник в стенах одной из школ города Ардона несколько раз ударил педагога рукой по голове, таскал её за волосы, а также угрожал ножом. Так депутат якобы пытался защитить племянницу от подозрений в краже денег.