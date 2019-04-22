Вена, 22 апреля, 2019, 19:00 — ИА Регнум. По мнению аналитиков нефтяного рынка, Саудовская Аравия и страны ОПЕК будут «компенсировать» дефицит глобального рынка после ужесточения санкций США против Ирана, 22 апреля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Почти наверняка дополнительные объемы из Саудовской Аравии уже в мае вернутся на рынок», — говорится в сообщении JBC Energy.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявили о намерении с мая ввести полный запрет на импорт иранской нефти. Заявление подняло цены на нефть более чем на 3%.

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