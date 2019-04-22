Киев, 22 апреля, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Урегулирование конфликта в Донбассе — это длительный процесс, который не может «закончиться завтра», заявил спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сегодня, 22 апреля, в интервью ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По словам Разумкова, при президенте Зеленском «нормандский формат» и Минские соглашения по Донбассу останутся ключевыми механизмами урегулирования конфликта, «отходить от которых нельзя».

«К Минску подвязаны все те ключевые санкции, которые на сегодня осуществляются по отношению к РФ. Нужно более концептуально взаимодействовать с Британией как с государством, которое подписывало Будапештский меморандум, и с США», — заявил также Разумков.

Представитель штаба Зеленского не стал объяснять, что конкретно в этом случае значит «более концептуально взаимодействовать».

ИА REGNUM напоминает, что накануне на брифинге сам Зеленский заявил, что собирается решать ситуацию в Донбассе путем переговоров в нормандском формате. Что же касается Минского процесса, его он обещал «перезагрузить».

"Мы будем действовать в Нормандском формате, продолжать Минский процесс с обновленной командой… Мы будем его перезагружать», — заявил победитель президентских выборов на Украине.

Говоря о ситуации в Донбассе, Зеленский назвал первоочередной задачей прекращение огня.