Горно-Алтайск, 22 апреля, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин намерен привлечь экспертов и извучить общественное мнение для решения вопроса о целесообразности строительства железнодорожной ветки из Бийска (Алтайский край) до Горно-Алтайска (столица и единственный город Республики Алтай). Об этом, как сообщается на официальном сайте регионального правительства, Хорохордин заявил 22 апреля по итогам встречи с начальником Западно-Сибирской железной дороги Александром Грицаем.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Республика Алтай вместе с РЖД планирует актуализировать все расчеты. Вопрос серьезный, и для принятия того или иного решения важно учесть все детали, посмотреть на прогнозируемые данные по предполагаемому пассажиропотоку и грузопотоку, внимательно изучить общественное мнение», — сказал Олег Хорохордин.

Как отмечают в республиканском правительстве, запуск грузовых железнодорожных перевозок может скорректировать цены на уголь — в отсутствие собственной генерации энергии он является основным видом топлива для большинства районов. Кроме того, местные аграрии смогут получить дополнительные возможности для сбыта своей продукции за пределами Алтая. А пассажирские перевозки, рассчитывают в правительстве, стимулируют развитие въездного туризма.

«Транспортная доступность республики — направление, которое мы обязательно будем активно развивать!» — пообещал Олег Хорохордин на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, Хорохордин уже провёл встречу с главой «Российских железных дорог» Олегом Белозёровым, где была достигнута договорённость о формировании рабочей группы по изучению проекта строительства железной дороги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект строительства железной дороги протяжённостью более 100 км, которая соединит Бийск с Горно-Алтайском, обсуждался ещё в 2007 году. По предварительном проекту основной участок должен был пройти по территории Алтайского края и выйти к пригороду Горно-Алтайска — селу Майма. Стоимость строительства тогда оценивалась в 10 млрд рублей.