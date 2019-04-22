Ереван, 22 апреля, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Главу армянского государственного ведомства по борьбе с коррупцией теперь самого обвиняют в злоупотреблении властью. Он отрицает обвинения и утверждает, что они являются результатом политических интриг.

facebook.com/sanasaryan Давид Санасарян

Служба национальной безопасности Армении (СНБ) объявила 18 апреля, что обвиняет главу Государственной контрольной службы (ГКС) Давида Санасаряна в «невыполнении своих служебных обязанностей и злоупотреблении властью с целью продвижения интересов бизнеса своего сотрудника».

Как пишет Eurasianet, Санасарян — близкий союзник премьер-министра Никола Пашиняна, член его партии «Гражданский договор» и активист протестного движения «Отвергни Сержа», результатом действий которого стало свержение предыдущего правительства и приход к власти Пашиняна почти год назад.

Пашинян сделал борьбу с коррупцией главным пунктом своей повестки дня и неоднократно рекламировал победы над коррупцией после своего прихода к власти. «Нам удалось искоренить системную коррупцию», — сказал он европейским законодателям в начале апреля.

СНБ не предоставило подробностей по поводу якобы имевшей место коррупционной схемы, но по информации армянских СМИ, что дело связано с тендером на оборудование демодиализа для государственной больницы в городе Ванадзор.

По данным прессы, некий Самвел Адьян, который был сотрудником ГКС и отвечал за закупки для государственных учреждений, изменил условия тендера, чтобы создать благоприятные условия для компании, связанной с его братом.

«Они крадут бизнес на государственном уровне», — сказал изданию hetq. an Грант Пивазян, глава компании, которая готовила конкурентное предложение. В феврале Адян и еще один сотрудник ГКС были помещены под арест в связи с этим делом. Но, согласно новым обвинениям СНБ, следы схемы ведут к руководству ведомства. Санасаряна не арестовали, но отпустили под подписку о невыезде. Его временно освободили от своих служебных обязанностей, но представитель Пашиняна заявил государственному информационному агентству «Арменпресс», что его не уволили, потому что Пашинян уважает презумпцию невиновности.

В свою очередь, председатель парламента Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, 22 апреля, что в новой Армении дружба с кем-либо не может повлиять на ход следствия и приговор суда.

«Я воздержусь от каких-либо комментариев, учитывая, что ведется следствие, — сказал Мирзоян и продолжил: — Во-первых, Давид Санасарян — мой друг, во-вторых, это не имеет никакого значения. В новой Армении дружба, родственные связи с кем-либо не может повлиять на ход следствия и приговор суда».