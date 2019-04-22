Тверь, 22 апреля, 2019, 18:08 — ИА Регнум. В Тверской области возобновят работу отделения по оказанию медпомощи ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя 22 апреля на встрече с членами Тверской областной общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области, мероприятие состоялось в преддверии 33-й годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. От имени всех жителей области губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий самой страшной техногенной катастрофы XX века.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с членами Тверской областной общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль»

«Важно передать следующим поколениям память о людях, которые встали на защиту нашей страны и всего мира, с честью выполнили профессиональный и гражданский долг», — сказал Игорь Руденя.

Участники встречи обратились к главе региона с просьбой помочь в возобновлении работы отделения профпатологии в Тверской областной клинической больнице — до 2018 года там оказывалось специализированное лечение участникам ликвидации аварии на ЧАЭС. Сейчас при поликлинике областной больницы без предварительной записи работает врач-терапевт, который ведет прием граждан, подвергшихся воздействию радиации, и обеспечивает консультации профильных специалистов в минимальные сроки. Однако для того, чтобы попасть на лечение в стационар в отделении ветеранов войны, приходится ждать.

«Мы восстановим работу этого отделения, такая возможность у нас есть. В двухнедельный срок поручаю министерству здравоохранения подготовить предложения по решению этого вопроса», — подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона также сообщил, что все шесть памятников, посвящённых чернобыльским событиям, будут переданы на баланс муниципалитетов, все объекты включат в единый реестр, который в настоящий момент формируется в Тверской области. Также в ближайшее время будет решён вопрос о предоставлении места для размещения соответствующей экспозиции в одном из музеев Верхневолжья. Участники встречи выразили готовность поделиться своими архивами.

Чернобыльцы выступили с предложением ввести региональную льготу для ликвидаторов аварии, достигших 80-летнего возраста и освободить их от уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Губернатор Руденя отметил, что эту инициативу в правительстве готовы рассмотреть.

В настоящее время в Тверской области проживает более трех тысяч граждан, пострадавших от радиационного воздействия вследствие различных катастроф и аварий. Из них 2 тыс. 117 гражданам предоставляются различные меры социальной поддержки. В частности, на федеральном уровне установлены единовременные, ежемесячные и ежегодные денежные выплаты, компенсация в возмещение вреда здоровью, компенсация части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.