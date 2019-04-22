Иваново, 22 апреля, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Губернатор Ивановской области сумел быстро найти «изюминку» и «фишки» вверенного ему региона и дал импульс его развитию за счёт участия в федеральных проектах, привлечения крупных инвесторов и развития межрегиональных связей. Такой вывод делают эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) в опубликованном 22 апреля докладе «Станислав Воскресенский. Прогрессивный прагматик».

Kremlin.ru Станислав Воскресенский

Назначение Воскресенского в Ивановскую область было едва ли не самым неожиданным в серии кадровых решений президента в 2017 году, — вспоминают авторы доклада, — однако оно объяснялось объемом накопившихся в регионе проблем и репутацией грамотного экономиста. Воскресенский на 18 лет младше своего предшественника Павла Конькова, но успел поработать и в экспертном управлении администрации президента (референтом и замначальника), и заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (курировал развитие Калининградской области), и дважды — в Министерстве экономического развития РФ (заместителем министра).

Ивановская область досталась ему дотационным, депрессивным регионом, поэтому, как отмечают эксперты, «чтобы оживить ситуацию, ему пришлось не только использовать старые московские связи, но и с головой погружаться в мелкие хозяйственные вопросы».

По мнению авторов доклада, Станислав Воскресенский быстро определил знаковые проблемные точки и предложил пути их решения. Так, например, ключевым для Ивановской области оставался транспортный вопрос — несмотря на близость к Москве (335 км), регион со столицей связывал только один поезд в день, что никак не покрывало потребности ивановцев и ограничивало туристический поток в область. Воскресенский смог договориться с РЖД о запуске «Ласточки» — сегодня по маршруту Москва — Иваново ежедневно ходят по четыре пары поездов. Плюс к этому — пять прямых авиарейсов в неделю связывают город с Санкт-Петербургом, а в настоящее время готовится возобновление речного сообщения между Кинешмой и Нижним Новгородом.

«Врио губернатора по максимуму использовал наработанные в Центре связи, которые помогли наполнить предвыборную кампанию знаковыми проектами», — пишут авторы доклада. Помимо «Ласточки», к таким проектам они отнесли начало реализации федерального проекта «Формирование городской среды», создание новых рабочих мест за счёт открытия бэк-офисов крупных компаний «СОГАЗ» и «ИнтерРАО», успешное завершение подготовки к отопительному сезону, выплату долгов рабочим предприятия «Автокран» и т.д.

«Но главное, врио губернатора удалось найти для вверенной области собственную «фишку», способную превратить депрессивную территорию в яркий и интересный регион, — говорится в докладе ЦПК. — Такой «фишкой» стали малые города. Регион активизировал участие в федеральной программе по благоустройству. На конкурсной основе в программу попали Юрьевец, Плёс и Гаврилов Посад. Переговоры с АИЖК (Дом.рф) позволили получить 100 млн. рублей на благоустройство поселка Палех, известного на весь мир своими народными промыслами. В Кинешму начали вновь заходить круизные теплоходы. Сообщение возобновилось благодаря переговорам Воскресенского с руководством Ростуризма».

Воскресенскому оказалась присуща ещё одна отличительная черта представителей новой волны губернаторов — личное общение с жителями, в том числе — посредством социальных сетей. «Люди ко мне напрямую стали обращаться со своими проблемами. Значит, на меня надеются, и это сильно меня обязывает», — рассказывал сам Воскресенский. «Я без вас не справлюсь, — приводят авторы доклада ещё одну цитату Воскресенского. — Чтобы нам улучшить ситуацию, нам нужна совместная работа. Я должен делать не то, что мне в голову взбредет, а то, что вам реально нужно».

Конечно, Воскресенский не забывал о традиционных для Ивановской области отраслях, в частности — о текстильной промышленности. Но вместе с тем, не пытался ограничить стратегию развития только этим очевидным направлением или другими штампами. Иваново в понимании Воскресенского — не только и не столько «город невест», сколько, например, город студентов, поэтому в области решили создать Совет молодых ученых, запустили проект по подготовке кадров в сфере благоустройства, объявили конкурс по поиску талантливых управленцев — региональный аналог «Лидеров России».

«Воскресенский проявил себя как кризисный управляющий и сумел использовать два ключевых преимущества региона — близость к Москве и уникальность малых городов. По каждому из этих направлений реализованы громкие проекты, которые несколько оживили регион и дали ему импульс к развитию», — делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры.

По данным соцопросов фонда «Общественное мнение», в марте 2019 года деятельность Воскресенского положительно оценивали почти 46% жителей Ивановской области, лишь 10% считали ее отрицательной.