Киев, 22 апреля, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Проигрыш президента Украины Петра Порошенко связан с тем, что в его штабе не ориентировались на социологию, фокус-группы, а также не ожидали, что «диванная армия» придет на выборы. Об этом 22 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Дмитрий Раимов.

За компьютером

«Нам в штабе Петра Порошенко говорили: «Люди не пойдут на избирательные участки. Проголосуют только старики. В интернет ни в коем случае не идите, там нечего делать. «Диванная армия» не пройдет». Эти выборы показали, что на протяжении пяти лет «диванная армия» настолько устала от того, что происходит, и захотела изменений. Она всё-таки взяла, встала и пошла», — сказал Раимов.

Он сообщил, что штаб Порошенко сделал упор на «сетку» подкупа бюджетников, пенсионеров и социально зависимых людей.

«Второй момент — «диванная армия» очень сильно изменилась… 50% украинцев находятся в социальных сетях. На протяжении пяти предыдущих лет они наблюдали споры, дискуссии, скандалы, чего не было раньше… Причем сейчас соцсетями пользуется не только молодое поколение, но и люди старше 35, 40 и даже 50 лет. Основная ошибка штаба президента в том, что они не думали, что эти люди могут прийти на участки. Они надеялись, что «сетка» приведет бюджетников и старшее поколение, пенсионеров и социально зависимых людей, что позволит им победить. Этого не произошло, просчет кардинальный», — пояснил Раимов.

По его словам, штаб Зеленского ориентировался на социологию и мнение избирателей.

«Что касается причин победы Зеленского. Выполнено главное требование — люди ориентировались на социологию, люди ориентировались на фокус-группы. Первое — запрос на новое лицо, получили. Второе — отсутствие лица на бордах, получили. Людей уже бесили эти сытые морды на бигбордах. Коммуникация и обратная связь. Возможность задать вопросы. Хорошо работала «диджитал команда» и социальные сети, получили. Понятность и прозрачность человека, его незапятнанность коррупционными скандалами… Результат исторический — более 70% во втором туре», — подытожил Раимов.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский уже получил поздравления от президента Франции Эммануэля Макрона, президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко. 22 апреля Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99,17% электронных протоколов. Шоумен Зеленский набрал 73,23% голосов, Порошенко — 24,45%.