Архангельск, 22 апреля, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Архангельская область станет пунктом для снабжения вооруженных сил России на всём арктическом побережье. В ближайших планах Министерства обороны РФ — создать здесь промышленно-логистический комплекс (ПЛК). Об этом в ходе своего визита в Архангельск сообщил руководитель Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ генерал-майор Александр Ярошевич, передает корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России

В составе комплекса планируется всё необходимое для перевалки грузов, ПЛК возьмет на себя весь спектр задач по управлению транспортными потоками на трассе Северного морского пути и прилегающих территориях Арктической зоны России.

При создании комплекса, как отметил Ярошевич, особое внимание будет уделено подъездным путям, ремонт и строительство которых будет вести Минобороны в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Около тысячи километров федеральных и муниципальных трасс рассчитывает в рамках проекта отремонтировать и область, отметили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, в 2019 году Минобороны планирует подписать три концессии на строительство промышленно-логистических комплексов почти на 60 млрд руб. Помимо Архангельска, комплексы появятся в Калининграде, Севастополе и Владивостоке.

По данным Минобороны, ПЛК создаются для хранения военной техники и материальных средств — от продовольствия и вещевого имущества (обмундирование, спецодежда, постельное белье и проч.) до узлов и агрегатов бронетанковой и автомобильной техники, но за исключением вооружений, боеприпасов и ракет.