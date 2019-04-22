Обнинск, Калужская область, 22 апреля, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Российский морской регистр судоходства (РМРС) подтвердил соответствие изделий остекления Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) Калужской области требованиям судостроительной отрасли. Виды продукции, успешно прошедшей испытания, зафиксированы в свидетельстве о типовом одобрении, выданном предприятию. Об этом 22 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Технологии» Андрей Силкин.

Technologiya.ru ОНПП «Технология» имеет опыт создания высокотехнологичных изделий конструкционной оптики для водной техники

По его словам, одобренная линейка изделий включает как закалённые стекла, так и многослойные электрообогреваемые оптические конструкции, которые могут применяться для установки в судовых иллюминаторах и рубочных окнах морских судов. Качество этих изделий подтверждено результатами проверки конструкторской документации, а также испытаниями, проведёнными под техническим наблюдением экспертов отечественного морского регистра судоходства.

«Независимая проверка подтвердила, что качество нашего остекления соответствует требованиям судостроительной отрасли. Для нас это очень важный результат, так как расширение сотрудничества с предприятиями судостроительной отрасли — одна из приоритетных задач деятельности», — сказал Андрей Силкин.

Напомним, предприятие «Технология» из Обнинска имеет опыт создания высокотехнологичных изделий конструкционной оптики для водной техники: глубоководного аппарата «Мир», атомного ледокола «Россия», судна нового поколения на подводных крыльях «Комета 120М». Полученное свидетельство о типовом одобрении позволит предприятию расширить присутствие на рынке судового остекления.