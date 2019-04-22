Переславль-Залесский, Ярославская область, 22 апреля, 2019, 16:52 — ИА Регнум. В ночь на 22 апреля в Переславле-Залесском Ярославской области неизвестные вскрыли короб, в котором находится старейший в Ярославской области памятник Владимиру Ленину — объект культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Ленину в Переславле-Залесском

В 2017 году во время реконструкции центра внешкольной работы «Ювента» у памятника сначала была отломана рука, потом пропал постамент, а потом и вовсе остатки памятника были убраны в короб, стилизованный под сторожевую будку. Как выяснилось из ответов администрации Переславля и департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, памятник является бесхозным, средств на его восстановление нет, брать его на баланс администрация города не планирует.

В ночь на 22 апреля, в канун дня рождения вождя мирового пролетариата, неизвестные вскрыли короб, и памятник Владимиру Ленину ненадолго предстал взорам переславцев. Утром сотрудники Дома культуры поспешили восстановить целостность короба, однако глава фракции КПРФ в городской думе Переславля Александр Дыма успел приехать на Народную площадь и сделать несколько фотографий памятника, который переславцы не видели уже несколько лет.

Памятник Ленину в Переславле-Залесском

Сам памятник и отломанная рука на месте, постамент отсутствует. Видно, что памятник поврежден и находится в плохом состоянии.

Памятник Ленину в Переславле-Залесском

Вопрос о содержании объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа, и, в частности, вопрос о дальнейшей судьбе памятника Владимиру Ленину, Александр Дыма намерен завтра задать главе Переславля Валерию Астраханцеву во время отчета о деятельности администрации городского округа за 2018 год.