Москва, 22 апреля, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23−24 апреля совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, проинформировала в понедельник, 22 апреля, пресс-служба Кремля.

Валентин Илюшин ИА REGNUM «Северная верфь»

На судостроительном заводе «Северная верфь» во вторник, 23 апреля, глава государства будет участвовать в торжественной церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для ВМФ России и ознакомится с планами старейшего предприятия отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, два фрегата проекта 22 350 (типа «Адмирал Горшков») будут заложены на ПАО «Северная верфь» в этот день. Одновременно будет проведена стыковка крупных блоков корпуса корвета проекта 20 386. «Своё название он получит в честь военного брига русского флота «Меркурий», — пояснил ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Как сообщается, помимо верфей, Владимир Путин посетит Санкт-Петербургское суворовское военное училище, познакомится с учебно-воспитательным процессом, условиями проживания и досуга суворовцев.

В штаб-квартире Русского географического общества (РГО) глава государства проведёт очередное заседание попечительского совета РГО.

В среду, 24 апреля, Владимир Путин проведёт встречу с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Кроме того, президент России в режиме видеоконференции даст старт первой отгрузке СПГ на танкер-газовоз Coral Anthelia на новом заводе по производству сжиженного природного газа «Криогаз-Высоцк» в городе Высоцке Ленинградской области.