Рыбинск, Ярославская область, 22 апреля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области 22 июня загорелось одно из зданий психиатрического диспансера на улице академика Ухтомского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Группа «Автоновости Рыбинск» Вконтакте Пожар в Рыбинске

Пожар начался на чердаке деревянного здания. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Персонал и пациенты, всего 8 человек, были эвакуированы. Пострадавших нет.

В 14.37 пожар был ликвидирован, после чего пожарные приступили к проливке перекрытий. В ликвидации возгорания были задействованы 10 единиц техники и 47 пожарных.