Калуга, 22 апреля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Огонь от пала травы вплотную приблизился к расположенным на федеральной автомобильной трассе М3 «Украина» АЗС и газораспределительной станции в Боровском районе Калужской области 20 апреля. Пожарные среагировали оперативно, и несчастья не произошло, сообщает 22 апреля корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального кабинета министров.

Gtrk-kaluga.ru Пал сухой травы

Участники совещания отметили, что с началом весенне-летнего сезона в Калужскую область массово начинают съезжаться дачники, которые активно наводят порядок на своих участках и в том числе беспечно жгут прошлогодний сухой бурьян.

«Муниципалитетам никакие указания никто давать не должен. Муниципальная власть — это главное звено во всей властной структуре в стране. У нас большинство муниципалитетов, где подсказки не нужны. Ведь палы травы — это не выкошенные участки прошлогодней сорной растительности. Уже в августе надо прийти и сказать этому собственнику заправочной станции, дачного посёлка или частного строения, допустившего появление высокой травы, которая затем превратится в бурьян: «Коллега, ты же в следующем году сгоришь». Кто ему будет окашивать? Он сам должен позаботиться о своей безопасности. Раньше палов не было, потому что гореть было нечему. Все было выкошено. Есть правила благоустройства. Требуйте их выполнения со всех собственников и пример показывайте», — обратился к руководителям местного самоуправления глава области Анатолий Артамонов.

Напомним, с начала апреля 2019 года в Калужском регионе объявлен пожароопасный сезон, однако ежедневно сухая трава продолжает гореть. Так, по информации заместителя губернатора области Василия Быкадорова, только за три дня на территории области было зарегистрировано 203 случая пала травы.