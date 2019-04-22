Санкт-Петербург, 22 апреля, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Петербургским коммунистам отказали в традиционном первомайском шествии по Невскому проспекту. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от КПРФ, вероятный кандидат на пост губернатора Санкт-Петербурга Владимир Бортко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие КПРФ по Невскому проспекту на демонстрации 1 мая 2018 года

По словам парламентария, ответ от комитета по законности и правопорядку Смольного он получил сегодня, 22 апреля. Бортко считает это издевательством со стороны городской администрации, так как коммунисты проводили демонстрации 1 мая каждый год, и ранее им не препятствовали.

«Официальный ответ нашей администрации, председателя комитета госпожи Аришиной: «Езжайте в Удельный парк и там себе проводите все свои праздники». Вы знаете что, это похоже на издевательство. Почему вторая партия в стране, во-первых, должна просить что-то, во-вторых, просить обычных вещей, того, что мы всегда делали», — возмутился Бортко.

Он заявил, что КПРФ еще не решила, как именно стоит отреагировать на запрет шествия их колонны по центру города в День весны и труда.

«Мы соберем наши ряды и подумаем, что нам делать, следовать этому или все-таки идти по Невскому проспекту. У меня есть организация, Коммунистическая партия. Но думаю, что мы так просто этого не оставим», — подчеркнул Владимир Бортко.