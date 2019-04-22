Санкт-Петербург, 22 апреля, 2019, 15:36 — ИА Регнум. В Петербурге вынесен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу об умышленном поджоге квартиры, в результате которого погибли мужчина и женщина. Мотивом жестокого преступления, квалифицированного как убийство двух лиц общеопасным способом, стала ревность.

Эдвард Мунк. Ревность. 1895

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник рано утром 4 февраля 2018 года в двухкомнатной квартире на первом этаже дома на улице Карташихина в Василеостровском районе Петербурга. Хозяин загоревшейся квартиры и находившаяся с ним женщина, оба 1979 года рождения, задохнулись насмерть продуктами горения. Вызванные прохожими пожарные потушили огонь и не дали ему распространиться на другие квартиры.

Сначала предполагалось, что трагический пожар стал результатом несчастного случая. Однако камеры видеонаблюдения на доме зафиксировали предполагаемого поджигателя, и вскоре он был задержан. Как выяснилось, жертвами действий злоумышленника стали его сожительница и их общий знакомый.

Как установил Санкт-Петербургский городской суд, обвиняемый Александр Цикунов умышленно, на почве ревности, разбил рукой стекло окна квартиры, после чего с помощью газовой зажигалки поджег тканевую занавеску. В квартире начался пожар, погубивший двух человек и нанесший материальный ущерб на сумму свыше 1,7 млн рублей.

Подсудимый в ходе процесса утверждал, что смерть двум людям причинил по неосторожности, вследствие неосторожного обращения с огнем, и якобы не предполагал, что от его действий могут наступить такие тяжкие последствия. Однако в ходе расследования он признавал свою вину и объяснял свои действия ревностью к женщине.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет в исправительной колонии строгого режима», — сообщили 22 апреля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Кроме того, с Цикунова взыскано в счет компенсации морального вреда 1 млн рублей, в счет возмещения имущественного ущерба — 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года житель Петербурга был осужден за умышленный поджог расселенного дома, в результате которого погибли трое лиц без определенного места жительства, а еще одному были причинены тяжелые травмы.