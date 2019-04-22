Москва, 22 апреля, 2019, 15:12 — ИА Регнум. В преддверии праздника Пасхи Росконтроль проверил яйца, муку и творог разных марок. Об итогах проверки сообщается на сайте Росконтроля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яйца

Так, были проверены яйца отборной категории брендов «Окское», «Волжанин», «Лето», «Золото Сеймы», «Роскар — Экстра» и «Лента». По итогам проверки рекомендованы яйца брендов «Окское», «Лето» и «Волжанин», поскольку продукция свежая, полезная и безопасная, а также содержит достаточное количество омега-3 жирных кислот и фосфолипидов.

Эксперты также проверили муку брендов «Сокольническая», «Мелькомбинат», MAKFA, «Рязаночка» и «Настюша». Так, самая безопасная мука высшего сорта, которая соответствует ГОСТу, — MAKFA, «Мелькомбинат» и «Рязаночка». В муке данных брендов не было обнаружено пестицидов и улучшителей.

Что касается творога 9% жирности, то были проверены марки «Брест-Литовск», «Останкинское», «Милава», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Дмитровский молочный завод», «Коровка из Кореновки», «Искренне Ваш».

По результатам исследования эксперты рекомендуют только одну марку — «Брест-Литовск». Творог данного бренда соответствует требованиям безопасности, а также не содержит растительных жиров и крахмала.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой. Воскресение Христово в 2019 году будет отмечаться 28 апреля.