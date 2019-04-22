Москва, 22 апреля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Врачу санкт-петербургского «Зенита» разрешили посетить Александра Кокорина в СИЗО. Об этом 22 апреля заявил адвокат футболиста Андрей Ромашов.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Суд удовлетворил наше ходатайство. В ближайшее время врач «Зенита» будет допущен к Кокорину», — сказал Ромашов.

По его словам, это произойдёт, скорее всего, в среду, 24 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что Кокорин испытывает проблемы с коленом, которое ранее травмировал. У него был диагностирован разрыв крестообразных связок. Футболист лечился около полугода и успел сыграть несколько матчей до инцидентов, произошедших 8 октября 2018 года.

Сейчас по делу об участии в драках Кокорин находится в СИЗО вместе с бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, братом Кириллом Кокориным, а также другом компании Александром Протасовицким.

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