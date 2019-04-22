Вашингтон, 22 апреля, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Некоторые диеты не только неэффективны, но и могут нанести вред организму и даже привести к летальному исходу. К такому выводу пришли ученые столичного Университета Джорджа Вашингтона на основании многолетнего исследования состояния здоровья людей, соблюдающих различного вида диеты.

(сс) Robert-Owen-Wahl На диете

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В настоящее время от неправильно выбранных диет в США умирает 170 человек на 100 тысяч населения. По этому показателю с 1990 года страна поднялась на шесть пунктов, переместившись на 43-е место в мире.

Так, одной из самых опасных диет, по словам специалистов, является натриевая диета, в основе которой лежит красное мясо. Она может привести к риску преждевременной смерти. С 1990 года от неё умирали в среднем по 33 человека на 100 тысяч населения.

«Становится ясно, что диеты с высоким содержанием красного мяса неэффективны, а если говорить точнее, просто вредны и являются причиной высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта», — приводит ТАСС слова ведущего автора исследования, профессора Университета Джорджа Вашингтона Ашкала Афсина.

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При этом отмечают эксперты и позитивные факторы — успехи американских диетологов в снижении потребления недоокисленных жирных кислот в продуктах питания. По этому показателю страна занимает третье место на планете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Оксфордского университета в ходе исследований выявили, что у людей, которые ежедневно употребляют в пищу даже небольшое количество красного мяса, резко возрастает риск заболевания раком кишечника. Оказалось, что каждый добавленный к рациону ломтик бекона (это приблизительно 29 г) способен серьёзно повлиять на риски развития рака. Например, у тех, кто употребляет всего 25 г колбасы или бекона ежедневно, опасность развития онкологического заболевания возрастала на 20%.