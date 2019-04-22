Киев, 22 апреля, 2019, 15:04 — ИА Регнум. При президенте Украины Владимире Зеленском единственным государственным языком в стране будет украинский, более того — для него развитие и поддержка государственного языка является одним из ключевых приоритетов.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Об этом на брифинге сегодня, 22 апреля, заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем Разумков подчеркнул, что, в отличие от предыдущей власти, Зеленский намерен поддерживать украинский язык «стимулирующими методами», а не идти по «методу кнута».

«Мы считаем, что «метод пряника» приносит больше эффективности, и в этом вопросе в том числе», — заявил спикер.

Разумков не дал четкого ответа, как новоизбранный президент видит судьбу нового закона о языках (из-за своих суровых норм называемого законом о тотальной украинизации — ред.), который сейчас находится на рассмотрении Рады.

«Сначала Верховная рада должна разобраться во всех тех правках, которые есть к этому закону. Пусть они его рассмотрят и примут», — призвал он.

Сегодня же спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что депутатам осталось рассмотреть менее 300 правок к языковому закону из более чем 2 тыс. Кроме того, по его словам, после завершения рассмотрения правок должен собраться профильный комитет по вопросам культуры и проанализировать, какие правки были провалены и почему. Вместе с тем Парубий прогнозирует, что уже 25 апреля парламент сможет окончательно проголосовать за документ.

ИА REGNUM напоминает, что накануне действующий президент Пётр Порошенко заявил, что, если Верховная рада на неделе с 22 по 26 апреля примет закон о языке, он будет «счастлив и горд» его подписать.