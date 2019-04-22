США хотят ударить по Ирану, РФ и Япония обсуждают Курилы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- США могут полностью запретить импорт нефти из Ирана;
- Россия и Япония ищут схемы практической деятельности на Курилах;
- На Шри-Ланке — ещё один взрыв;
- Российским банкам напомнили об угрозе санкций;
- Одобрен закон о работе «надёжного» Рунета.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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