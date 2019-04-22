Вашингтон, 22 апреля, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Механизм повышения проницаемости гематоэнцефалического барьера, физиологической преградой между головным мозгом и всеми остальными системами организма, включающийся при ожирении, открыт американскими исследователями, 22 апреля сообщает издание EurekAlert.

(сс) jarmoluk Лишний вес

Как сообщил представитель группы учёных, работающих в Университете города Огаста в штате Мэн, доктор Алексис Странахэн, физиологические процессы, приводящие к увеличению проницаемости гематоэнцефалического барьера, выявлены в ходе серии опытов, проведённых на лабораторных животных.

Согласно выводам, представленным сотрудниками отделения неврологии и регенеративной медицины, чрезмерные жировые отложения могут стать причиной воспалительных процессов, локализованных в области головного мозга.

Впервые предположение о том, что ожирение может увеличивать проницаемость гематоэнцефалического барьера, было высказано шведскими учёными десятилетие назад. Поводом стало то, что исследователи обнаружили у людей с ожирением в спинномозговой жидкости — ликворе, достаточно высокий уровень содержания основного антитела — иммуноглобулина G. Что характерно для крови, но не для ликвора.

Опыты показали, что на первом этапе ожирение делает гематоэнцефалический барьер проницаемым для малоразмерных молекул, а впоследствии — и для более крупных. При помощи электронного микроскопа удалось увидеть картину деградации клеток, выстилающих внутреннюю поверхность стенки сосудов, питающих мозг, — эндотелия. Деструктивные изменения были отмечены и в мышечных волокнах, находящихся в стенках данных сосудов. Это привело к нарушению кровотока по сосудам и уменьшению доставки к мозгу кислорода и питательных веществ.

Реакцией организма, направленной на компенсацию данных негативных явлений, стал ангиогенез, то есть развитие сосудистой сети, однако наблюдения показали, что все мелкие кровеносные артерии были также затронуты дегенеративными изменениями. Что влечёт за собой нарастание так называемых когнитивных расстройств, например снижение памяти и других познавательных способностей человека.

Выводы, представленные нейробиологом доктором Странахэном, потребуют внести коррективы в устоявшиеся общепринятые схемы лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Так как повышенная проницаемость гематоэнцефалического барьера для молекул лекарства может привести к тому, что препарат вместо лечебного эффекта резко ухудшит состояние пациента.