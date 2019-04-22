Ярославль, 22 апреля, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск межрегионального территориального управления Росимущества к ООО «Гилси» о взыскании долга и пеней за аренду Петропавловского парка в Ярославле. Решение суда опубликовала ярославская градозащитница Елена Богданова.

Илья Бесхлебный Петропавловский парк

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Гилси» взяло в 2005 году парк в аренду для строительства там гостиничного комплекса сроком на 49 лет. Сам парк является памятником федерального значения. Однако из-за проблем с согласованием документов строительство так и не началось. Позднее инвестиционный контракт был расторгнут.

У фирмы остались долги за аренду за 2017−2018 годы, который с учетом пеней составили 34,8 млн рублей. Эту сумму арбитражный суд постановил взыскать с ООО «Гилси» в пользу федерального бюджета.

Однако сделать это, очевидно, не удастся. Как следует из Единого государственного реестра юридических лиц, сейчас идет процедура компании. Учредителем «Гилси» является кипрский офшор «Лариадна инвест ментс лимитед».

Российские власти не первые, кто предъявил претензии «Гилси». Согласно решению Коммерческого суда Судебной коллегии королевской скамьи Высокого суда Англии и Уэльса, ООО «ГИЛСИ» обязано выплатить в пользу компании с ограниченной ответственностью DVF1 SPV Limited 7 310 941 доллар США и издержки в размере 10 207 фунтов стерлингов. Это решение было принято еще в 2016 году.