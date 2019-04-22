Кунсан, Южная Корея, 22 апреля, 2019, 14:44 — ИА Регнум. В южнокорейском городе Кунсан (провинция Чолла-Пукто) проведут кампанию по борьбе с мелкой пылью и облагораживанию города, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

По их словам, в течение десяти лет администрация города намерена провести ряд мероприятий по высадке 5 миллионов деревьев в городских лесах, парках, на дорогах и вокруг промышленных комплексов при добровольной помощи населения города.

Известно, что на каждом посаженном дереве будет висеть табличка с именем человека, его посадившего.

«Мы приняли решение о продвижении кампании по борьбе с мелкой пылью и облагораживанию города, чтобы создать чистый зеленый город без пыли при помощи наших граждан», — сообщили представители администрации.