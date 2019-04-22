Дар-эс-Салам, Танзания, 22 апреля, 2019, 14:41 — ИА Регнум. За 10 лет в Танзании в результате дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов погибли 8004 человек. Ещё более 35 тысяч человек пострадали, передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление дорожной полиции.

(сс) Jorge Cancela Мотоциклист

В сообщении полиции говорится, что предположительной причиной роста количества аварий стало увеличение числа мотоциклов в личном владении граждан. Из 2,1 миллионов зарегистрированных в 2018 году транспортных средств 1,3 миллионов — мотоциклы.

Всего за 10 лет в Танзании произошло 37 421 ДТП с участием мотоциклов.